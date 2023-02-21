تعطل حركة الشحن مع تصاعد الخلاف الحدودي بين بولندا وبيلاروس

تصاعد نزاع شمل إغلاق الحدود أمام حركة الشحن بين بولندا وبيلاروس مجددا اليوم الاثنين.



وقال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي إنه سيغلق آخر معبر حدودي للشاحنات من بيلاروس اعتبارا من مساء غد الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.



وبعد إغلاق المعبر الأخير في كوكوريكي-كوروشزين، فإن المعبر الحدودي الوحيد المفتوح لحركة الركاب في تيريسبول.



ويأتي الخلاف بين البلدين بعد صدور حكم بالسجن بحق الصحفي أندريه بوكزبوت، ممثل الأقلية البولندية في بيلاروس في وقت سابق من الشهر الجاري.



وردا على الحكم، أغلقت بولندا معبر بوبروفنيكي الحدودي في منتصف فبراير الجاري.



من جانبها، فرضت بيلاروس قيودا على حركة الشاحنات البولندية وطردت ثلاثة دبلوماسيين بولنديين.