 العراق والسعودية يوقعان بروتوكولًا أمنيًا للتعاون بين البلدين وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق والسعودية يوقعان بروتوكولًا أمنيًا للتعاون بين البلدين وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 4:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 4:21 ص

 وقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بروتوكول أمني هو الأول من نوعه منذ عام 1983، تشمل جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك لما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الداخلية أن "الشمري وقع مذكرة التفاهم الأمني مع نظيره السعودي بحضور من الجانب السعودي "نائب وزير الداخلية ناصر عبد العزيز الداود ووكيل وزارة الداخلية هشام عبد الرحمن الفالح ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد مهنا المنها ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي وسفير السعودية لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري".

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