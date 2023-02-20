الهلال الأحمر المصري يؤكد التكاتف مع الشعب السوري لمواجهة آثار الزلزل

أكد مسؤول الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر معتز عبد الغفار التكاتف مع الشعب السوري في إرسال المعونات والتبرعات لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا وأودى بحياة الآلاف.

وقال عبد الغفار -في تصريح خاص للقناة (السورية) الإخبارية اليوم الاثنين- إن "حمولة السفينة التي وصلت اليوم إلى ميناء اللاذقية السوري تزن أكثر من 550 طنا من المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية التي تساعد متضرري الزلزال العيش باستقرار وأمان خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى التنسيق مع الهلال الأحمر السوري في استلام هذه المساعدة والمعونات وإيصالها إلى المحافظات الأكثر تضررا من الزلزال، معربا في الوقت نفسه عن دعم الهلال الأحمر المصري للشعب السوري لمواجهة الأزمة الراهنة والكارثية التي يعاني منها عقب الزلزال المدمر.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وصلت فيه سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.