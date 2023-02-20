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قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إيهاب وهبة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كاشفة عن أزمة قديمة في مصر تتمثل في الفجوة بين الإنتاج الغذائي والاحتياج والاستهلاك الفعلي.

وتساءل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين عن سياسة وزارة الزراعة لسد الفجوة.

وقال وهبة: "نحن الشعب الوحيد الذي يقول على الخبز عيش، كيف نحل مشكلة القمح في الفترة المقبلة؟".

وأشار إلى السياسات الزراعية في فترات سابقة التي كان تعتمد على تحديد دورة زراعية وتوجيه وإرشاد زراعي، وقال: "لغينا الإرشاد الزراعي والدورة الزراعية"، لافتا إلى أن دور الجهات التابعة لوزراة الزراعة أصبحت مجرد منافذ لتوزيع السماد والتقاوي.

وقال: "نعمل إيه تاني نوسع الزراعة إزاي؟ هل الدلتا تأخذ نفس محاصيل الأراضي الصحراوية؟ مشروع المليون ونصف فدان وصلنا فيه لغاية فين؟ هل نحن جاهزون للشح المائي؟ هل بدأنا تغيير طرق الزراعة للزراعة الحديثة بالتنقيط؟".