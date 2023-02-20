رئيس الجزائر يأمر بمنع هدم البنايات السكنية المأهولة غير الشرعية خلال الشتاء

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الحكومة بمنع هدم البنايات المأهولة غير الشرعية خلال فصل الشتاء.

كما شدد على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يجب أن يكون على حساب المساس باحتياجات المواطن.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن تبون، أمر خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم، بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضره المحافظون، ثم يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبت فيه نهائيا، بعد استنفاد كل سبل التسويات الإدارية القانونية.

ونوه ذات المصدر، إلى أن عمليات هدم السكنات المأهولة، لا يجب أن تكون خلال فصل الشتاء.

من جهة أخرى، أمر الرئيس الجزائري باستحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والزراعة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

كما شدد تبون، على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس باحتياجات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني.

كما نوه إلى تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى، بإشراك السلطات المحلية، بهدف مراقبة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.