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انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة تعطل سيارة ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف بعد تحركها لثوانٍ معدودة.

وكان ملك السويد، رفقة زوجته في برحلة بمناسبة مرور 50 عاماً على حكمه للبلاد، قبل أن تتعطل سيارته فجأة بعد أن نفد شحن بطاريتها في مدينة يونشوبينج "جنوب"

وتدخلت الشرطة على الفور، واستكشفت العطل الفني من أجل التعرف عليه في السيارة من النوع كاديلاك.

وتبين أن بطارية السيارة تحتاج للشحن، وتم توصيلها ببطارية سيارة الشرطة لشحنها، لتتحرك السيارة بعد ذلك.

https://twitter.com/CNBCArabia/status/1627046323739414529?s=20