تتعامد الشمس، في السادسة صباح غد، على وجه الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، وسيقام احتفالا بهذه الظاهرة للعام الخامس على التوالي.

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس، المناسبة التي يتوالى الاحتفال بها في المتحف المصري الكبير، وذلك بالبهو العظيم بالمتحف، وكانت الدراسات والتجارب قد أجريت على هذه الظاهرة عام 2019، وأعلن عنها المتحف للجمهور عام 2020.

وذكر المتحف المصري الكبير، في بيان له، أنه بعد الافتتاح الرسمي للمتحف ستقام فعالية احتفالًا بتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، على أن تُضَمّ هذه الفاعلية إلى برنامج زوار المتحف، التي تقام في ساحة المتحف المصري الكبير كل عام، والتي يمكن ربطها بالفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبي سمبل؛ من أجل العمل على مزيد من تنشيط السياحة الثقافية المحلية والدولية.