البحيرة: إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية

كشفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن خطة المحافظة لتكثيف حملات إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائيا؛ للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وذكرت "بلبع"، في بيان اليوم الاثنين، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز: "بدر - أبو المطامير - كفر الدوار - حوش عيسى - شبراخيت - رشيد"، أسفرت عن إزالة 11 تعديا على مساحة بلغت 929 مترا عبارة عن إزالة، و3 تعديات بمساحة 280 مترا ببدر ، وحالتي تعد بمساحة 200 متر بأبو المطامير، و3 تعديات بمساحة 170 مترا بكفر الدوار، وتعد بمساحة 150 مترا بحوش عيسى، وتعد بمساحة 120 مترا بشبراخيت، وتعد بمساحة 9 أمتار برشيد.