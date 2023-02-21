وفاة شخص وإصابة أكثر من 100 جراء الهزة الأرضية في سوريا

أعلنت مصادر طبية سورية، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة 77 شخصا جراء الهزة الارضية التي وقعت مساء اليوم الاثنين.

وقال المصدر الطبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن " 56 شخصا أصيبوا برضوض وجروح جراء سقوط حجارة وتدافع على سلالم المباني خلال وقوع الهزة الارضية".

من جهة أخرى، أكد مصدر في محافظة حلب شمالي سوريا أن "حالة من الخوف والترقب يعيشها أبناء مدينة حلب، وأن الكثير منهم خارج منازلهم في الحدائق والساحات العامة وسيارتهم خوفاً من هزات ارتدادية اخرى تحصل في هذه الليلة".

وفي محافظة اللاذقية، قال مديرة المشفى الوطني في اللاذقية الدكتورة سهام مخول في تصريح صحافي إن "4 إصابات خطيرة فقط وردت للمشفى الوطني بسبب التدافع والسقوط و20 حالة توتر وانهيار عصبي".

وفي العاصمة السورية دمشق خرج الكثير من سكان العاصمة جراء الهزة الأرضية التي حدثت مساء اليوم إلى الشوارع والحدائق والبعض منهم بقي في منزله بسبب البرد الشديد.

من جانبها، قالت مصادر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في مناطق شمال سوريا، إن "شخصا توفي جراء إصابته بأزمة قلبية في مدينة سلقين بريف ادلب اثناء الهزة الأرضية، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 30 شخصا جراء التدافع وقفز عدد من الأشخاص من منازلهم أثناء الهزة الأرضية".

وأكدت المصادر لـ(د ب أ)، سقوط عدد من المباني في حي الصناعة في مدينة جنديرس وبلدة الأتارب، وأن حالة من الخوف تنتاب المدنيين في عموم مناطق شمال سوريا جراء الهزتين اللتين شعر بهما السكان في مناطق شمال سوريا.

وحذر رئيس المرصد السوري للزلزال في تصريح صحافي، من هزات ارتدادية أخرى اليوم، وطلب من الذين يسكنون في طوابق عليا توخي الحيطة والحذر.