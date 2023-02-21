الاتحاد الأوروبي يدرس وسائل جديدة لمعاقبة الجهات التي تساعد روسيا في تجنب العقوبات

تضغط مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز قدرة التكتل على معاقبة الجهات التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير العام الماضي.

وتتضمن الصلاحيات الجديدة إصدار تحذيرات للأفراد أو الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات، ومنح الاتحاد القدرة على التحرك، عندما يتعلق الأمر بمنتجات تستخدم ضد أوكرانيا في المعركة، بحسب المسودة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقول مسودة الخطة إن "روسيا تحاول استمرار تزويد صناعتها العسكرية بالمكونات الضرورية رغم العقوبات.. سلاسل الإمداد البديلة تشكلت من خلال شركات ووسطاء يعملون كواجهة لروسيا، في سلسلة من الدول المحيطة بها.. سينصب التركيز بشكل خاص على المكونات الغربية ذات الأهمية الحيوية للصناعة العسكرية الروسية".

يذكر أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي فرضت الدول الغربية سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما عدة حزم من العقوبات على روسيا، في حين تركز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليا على ضمان تطبيق هذه العقوبات بما في ذلك إلزام الدول غير المنضمة للعقوبات، بالإضافة للشركات بفرض قيود على التعامل مع روسيا.