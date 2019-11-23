دراسة: شيفتات العمل المتغيرة تزيد خطر التعرض لضيق الشرايين

يتعرض كثير من الموظفين بمختلف المجالات للعمل، لمناوبات متغيرة بين الليل والنهار بنفس الأسبوع، ما يكون له آثار نفسية سلبية على الجسم، وأوضحت دراسة حديثة أن لتلك الممارسة أثرها الخطير على الأوعية الدموية، إذ يتسبب ذلك في انسداد الشرايين.

وذكر موقع ميديكال إكسبريس، أن فريقا من جامعة فاندربيلت الأمريكية تابع 3000 شخص لعدة ليالي؛ لمعرفة مدى تأثير تغير أوقات النوم، ومقارنتها مع فحوصات الشرايين.

وكشف الفريق أن الأشخاص الذين تتغير مواعيد نومهم بمعدل ساعة ونصف على مدار الأسبوع، تزداد معدلات التكلس بالشرايين لديهم بين 120٪ لـ140٪.

وأوضحت الدراسة، أن نفس المعدل لدى من يزداد تغير وقت النوم لديهم أسبوعيا عن الساعتين.

ويسبب ضيق الشرايين نتيجة ترسب الكالسيوم، أمراضا خطيرة، مثل مرض القلب التاجي، والذبحة الصدرية.