وكيل تعليم الغربية: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نظم مركز إعلام بسيون وكفر الزيات، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "التعليم ورؤية مصر 2030"، بديوان عام الإدارة التعليمية ببسيون، و تحدث ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن أهمية وأهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن مصر تعمل على 11 هدفا من أصل 17 هدفا للتنمية المستدامة، مؤكد أهمية المشروعات القومية مثل الطرق والكباري، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي.

وتناول بالحديث المشروعات القومية في الغربية، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تتم في مدينة زفتى، حيث تم إنشاء العديد من المدارس، بالإضافة إلى رصف الطرق، تبطين الترع والمصارف، والكباري، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والإنترنت.

وعلى هامش الندوة، عقد وكيل الوزارة، اجتماعا بمديري المدارس بالإدارة، ووجه خلال الاجتماع، بتنفيذ ندوات عن التغذية الصحيحة والمياه الصحية، والطاقة الشمسية وزراعة الأسطح.

وأكد في الاجتماع، ضرورة عدم دخول أي شخص إلى المدرسة، وعدم خروج أي طالب إلا في موعد الخروج الرسمي، وضرورة الالتزام بالأنشطة التربوية بالمدارس، ومجموعات الدعم، كما أكد على ضرورة تنفيذ المنشور الأمني الخاص بالزلازل، وتنفيذ حصة وإذاعة مدرسية خاصة بهذا المنشور، والتدريب عليه من خلال خطة الاخلاء.