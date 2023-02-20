إيران تنفي تقرير بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%

نفى مسؤول إيراني اليوم الاثنين قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%، متهما استغلال دول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراض سياسية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس الإيرانية إن وجود ذرة او ذرات من اليورانيوم بتخصيب أعلى من 60% هو أمر شائع عبر أخذ العينات من صمام خروج المنتج.

وأوضح أن هذا الأمر في عملية تخصيب اليورانيوم أمر طبيعي للغاية، مشددا على أن إيران لم تبادر حتى الآن بتخصيب اليورانيوم أعلى من 60%.

جاءت تصريحات كمالوندي ردا على تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الأسبوع الماضي جاء فيه أن المفتشين الدوليين عثروا على ذرات يورانيوم مخصب بنسبة 84%، قائلا إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت للأسف تتعرض للاستغلال كأداة سياسية لممارسة الضغوط على الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

كانت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في نوفمبر الماضي، قامت برفع تخصيب اليورانيوم الى نسبة 60%، وضخ الغاز إلى سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-4" و"آي آر-2".