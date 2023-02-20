مسؤولة إسبانية بالنقل تستقيل وسط خلاف حول شراء قطارات لا تناسب بعض الأنفاق

قدمت مسؤولة إسبانية بارزة بالنقل استقالتها عقب خلاف ثار بسبب قيام الشركة القائمة على تشغيل السكك الحديدية والمملوكة للدولة بالتقدم بطلبية لشراء 31 قطارا جديدا حجمها كبير للغاية بدرجة لا تناسب السير في بعض الأنفاق المستخدمة في منطقتين على الساحل الشمالي بالبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أن وزيرة الدولة للنقل إيزابيل باردو دي فيرا قدمت استقالتها، وقبلتها وزيرة النقل راكيل سانشيز، حسبما جاء في بيان من الوزارة مرسل بالبريد الالكتروني.

وجاء في البيان، أن اسياس تابواس رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية رينفي سيقدم استقالته أيضا.

وكانت شركة رينفي تقدمت في عام 2020 بطلبية شراء القطارات البالغ قيمتها 258 مليون يورو لإصلاح أسطولها في منطقتي كانتابريا وأستورياس.

وتعين إعادة تصميم القطارات عندما تبين أنها لا تلائم الأنفاق الصغيرة التي يعود عمرها إلى القرن التاسع عشر بالمنطقتين المذكورتين إذا تم بناؤهما حسب المواصفات المدونة في طلبية الشراء.

وسيؤدي هذا الخطأ إلى تأخير تسليمها لمدة عامين على الأقل حيث كان من المقرر في بادئ الأمر تسليمها في عام 2024 حسبما ذكرت الحكومة.