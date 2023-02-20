أردوغان: هدم 36 ألف مبنى تضرر من الزلزال المدمر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعرضت لأكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال المدمر حتى الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه تم رفع أنقاض ما يقرب من 21 ألف مبنى في المناطق المنكوبة، لافتا إلى أنه سيتم هدم أكثر من 34 ألف بناية تضررت من الزلزال.

وأشار إلى السلطات على وشك الانتهاء من معاينة الأضرار في المناطق المنكوبة، مؤكدا أن بلاده تواصل الجهود لمساعدة المواطنين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة.

وأوضح أنه تم تسخير كل إمكانيات الدولة والمجتمع المدني لمساعدة المنكوبين، معلنا أنه تم إيواء أكثر من مليون مواطن متضرر في المدارس والجامعات خلال الأيام الماضية.

وأفاد الرئيس التركي، أنه يتم توزيع طعام جاهز لما يقرب من مليونين و400 ألف مواطن في المناطق المنكوبة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.