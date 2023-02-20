تواصل فعاليات مشروع رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن بالغربية

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني من مشروع رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن والتنمية المستدامة للريف المصري، وتفعيل "فصل المواطنة" لتعزيز السلوك القويم المستدام تجاه المواطنة، ونبذ السلوكيات السلبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



يأتي ذلك بحضور أحمد رضا محمود، مسؤول الشئون القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وياسمين يحيى عبداللطيف باحثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ودكتورة بوسي الشوبكي، مدير وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.



وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية في تصريحات صحفية، إن فعاليات البرنامج تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتستمر على مدار 4 أيام متتالية، حيث تناول اليوم الأول، "قيم حقوق الإنسان الحرية، والمساواة، والكرامة، والتسامح، والعدالة"، وفي اليوم الثاني، يتناول "مفاهيم وقيم المواطنة، وأهمية التماسك الاجتماعي"، أما اليوم الثالث فسيتم تناول "المواطنة في عصر المعلومات، التمييز، والتنمر"، وأخيرا في اليوم الرابع، يتناول "الحق في المشاركة والمشاركة المجتمعية والتطوع"، ثم ختام البرنامج وتوزيع الشهادات على المتدربين.