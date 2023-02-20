عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد لحظة هروب نائب تركي؛ بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، مساء اليوم الاثنين.

وكان النائب التركي يدلي بتصريحات لإحدى القنوات التليفزيونية، مساء الاثنين، ثم جرى هاربًا من الموقع، بعدما شعر بالزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مساء اليوم الاثنين، محافظة هاتاي في جنوب تركيا، وشعر به سكان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

والزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير، الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وحددت «أفاد» مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20:04 (17:04 توقيت جرينتش)، وشعر به المواطنون في أنطاكية وأضنة على بعد 200 كم شمالا.