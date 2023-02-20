الاتحاد يهزم الداخلية في الوقت القاتل بالدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا غاليا مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1، أمام الداخلية، في اللقاء الذي أقيم على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري الممتاز.

وأحرز محمود علاء هدف الاتحاد الأول، فيما أدرك كريستوف جون التعادل بالشوط الثاني، قبل أن يسجل أحمد عيد هدفا قاتلا لزعيم الثغر.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الرابع متجاوزا الزمالك صاحب الـ32 نقطة ولكن بمباراة أقل، في المقابل تجمّد رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز 15، بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب أول مراكز الهبوط.