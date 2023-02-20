 غدا.. سلطنة عمان ترسل طائرتين إلى مطار حلب الدولي لمتضرري الزلزال في سوريا - بوابة الشروق
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غدا.. سلطنة عمان ترسل طائرتين إلى مطار حلب الدولي لمتضرري الزلزال في سوريا

دمشق - أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 3:28 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 3:28 م
كشف مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني في سلطنة عمان نصر بن خليفة الكثيري اليوم الاثنين، عن أنه من المقرر أن تصل غدا إلى مطار حلب الدولي طائرتان تحملان مساعدات طبية وإغاثية، للمحافظات المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب مؤخرا سوريا وأودى بحياة الآلاف.

وقال الكثيري -في تصريح خاص للقناة (السورية) الإخبارية من مطار دمشق- إن "هذه المساعدات تأتي تجسيدا للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق لتوصيل هذه الطائرات الإغاثية بشكل عاجل لأشقائنا في سوريا لمواجهة آثار الزلزال الذي خلف دمارا شاملا في البلاد".

وأكد المسؤول العماني أن هذه المساعدات تأتي في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة سوريا؛ بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن سلطنة عمان أرسلت في وقت سابق اليوم طائرتي إغاثة إلى مطار دمشق لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وصلت فيه طائرة ثانية من سلطنة عمان إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال في العديد من المحافظات السورية.

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