الرئيس الأوكراني: إذا تحالفت الصين مع روسيا سيؤدي ذلك إلى اندلاع حرب عالمية

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قبل قليل، أنه إذا تحالفت الصين مع روسيا فسيؤدي ذلك لاندلاع حرب عالمية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق أمس الأحد، إن الصين تدرس منح روسيا أسلحة وذخيرة من أجل مواصلة حربها في أوكرانيا.

وقال بلينكن لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إن الشركات الصينية تقدم بالفعل "دعما غير قاتل (بدون أسلحة قتالية)" لروسيا، وأن المعلومات الجديدة تشير إلى أن بكين يمكن أن تقدم "دعما قاتلا".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن هذا التصعيد سيعني "عواقب وخيمة" على الصين.

في المقابل، تنفي بكين تقارير أشارت إلى أن موسكو طلبت منها معدات عسكرية.