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سوريا تسجل 6 إصابات بسبب زلزال اليوم

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 8:31 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 8:31 م

أعلن مصدر طبي في مستشفى حلب، تسجيل 6 إصابات؛ بسبب تساقط الأحجار من الأبنية، جراء الهزة الأرضية، التي سجلت، مساء اليوم الاثنين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الاثنين: «شهدنا وصول 6 حالات إصابة إلى المستشفى؛ بسبب تساقط الأحجار من الأبنية، جراء الهزة الأرضية مساء اليوم».

وضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مساء اليوم الاثنين، محافظة هاتاي في جنوب تركيا، وشعر به سكان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

والزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير، الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وحددت «أفاد» مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20:04 (17:04 توقيت جرينتش)، وشعر به المواطنون في أنطاكية وأضنة على بعد 200 كم شمالا.

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