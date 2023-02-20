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سجل المركز السوري للزلازل، هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر مركزها لواء اسكندرون.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزة شعر بها سكان عدد من المحافظات السورية.