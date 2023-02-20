 سوريا: تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجة مركزها لواء اسكندرون - بوابة الشروق
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سوريا: تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجة مركزها لواء اسكندرون

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 7:31 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 7:31 م

سجل المركز السوري للزلازل، هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر مركزها لواء اسكندرون.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزة شعر بها سكان عدد من المحافظات السورية.


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