رئيس لجنة تحقيق روسية يتهم أوكرانيا بتجنيد مرتزقة مقابل 2734 دولارا

قال رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية الكسندر باستريكين، اليوم الاثنين، إن المرتزقة الأجانب المجندين للقتال إلى الجانب الأوكراني يحصلون على ما بين 30 إلى 100 ألف هريفنا الأوكرانية (820 إلى 2734 دولارا).

وقال باستريكين في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء إن "التحقيق توصل إلى معلومات مفادها أن نظام كييف، بدعم من الغرب بشكل جماعي، يشجع على مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية على الجانب الأوكراني، وهو أمر محظور بموجب الأعراف الدولية".

وقال إننا "توصلنا إلى أن نظامهم للتجنيد والتدريب والمشاركة في الأعمال القتالية يتم مقابل مكافآت تتراوح بين 30 إلى 100 هريفنا (بين 820 و2734 دولارا)".