الصحة: اتخاذ عدة إجراءات احترازية تحسبا لوصول فيروس ماربورج إلى مصر

أفاد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تحسبا لوصول فيروس ماربورج إلى مصر.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء الأحد، إنه بالرغم من تفشي فيروس ماربورج في غينيا الاستوائية وعدد من الدول الإفريقية إلا أنه لم تصدر إرشادات عالمية تفيد بفرض قيود بعينها على المسافرين والانتقال عبر الدول.



وأضاف وزارة الصحة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية عبر كافة المنافذ الجوية والبحرية والجوية عبر زيادة عملية الترصد في حالات الاشتباه والإصابات المؤكدة بالأخص للمسافرين القادمين من غينيا الاستوائية أو من رحلات الترانزيت التي سجلت إصابات بالفيروس.



وأوضح أنَّ المرض رغم شدة أعراضه لكنه ليس مرضًا ينتقل عبر الهواء والرذاذ لكن عبر سوائل الجسم من خلال الملامسة المباشرة سواء الدم أو اللعاب ومن ثم فإن المخالطة عبر لمس السوائل والإفرازات والحقن هي بواعث التحذير فقط.



وتابع: "المرض عالي العدوى لكن ليس سريع الانتشار حيث يسهل انتقاله عبر التلامس لكن لا ينتقل عبر التزاحم في جماعات مقارنة بكورونا الذي ينتقل عبر التنفس أو التجمعات ولا نتوقع معدلات إنتشار على غرار كورونا".



وأشار إلى أنه من المؤشرات الإيجابية أن فترة العدوى تبدأ مع تدهور الأعراض سواء السخونة أو القيء ومرورًا بالإسهال والنزف، ومن ثم هذه مؤشرات جيدة تساعد في تقليل الانتشار وسرعة الترصد لأن العدوى لا تنتقل في فترة الحضانة.