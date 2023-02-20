إصابة 42 شخصا على الأقل شمال غربي سوريا جراء الزلزال الأخير

أصيب 42 شخصًا على الأقل في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غربي، سوريا مساء اليوم الإثنين، والذي تسبب في حادث تدافع وقفز بعض الأشخاص من المباني.

وقفز أشخاص من أسطح مبانٍ وشرفات منازل بحثا عن الأمان في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا، إنه كان هناك أيضا إصابات جراء سقوط الطوب والأنقاض في بلدات سلقين وحريم، وإدلب وخربة الجوز وريف حلب.

وأوضح المرصد، أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، انهارت مبانٍ مدمرة في منطقتي الميدان والجميلية في حلب.

وكتبت رولا أمين المتحدثة باسم باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المنطقة على موقع تويتر، إن العديد من الأشخاص تركوا منازلهم ويتجولون في الشوارع خوفا من حدوث مزيد من الزلازل، بما في ذلك في العاصمة دمشق.

ويأتي الزلزال الذي وقع مساء اليوم الإثنين، بعد الزلزالين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من الشهر الجاري، وأسفرا عن وفاة 47 ألف شخص، وتضرر وانهيار آلاف المباني.