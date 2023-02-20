ثلاثي هجومي للاتحاد السكندري في مواجهة الداخلية بالدوري

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة الداخلية على ملعب ستاد السويس الجديد في الخامسة من مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الزمالك، صاحب المركز الرابع، فيما يحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أول مراكز الهبوط.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: جافين كيزيتو، محمود علاء، عبد الله نصيب وصبري رحيل.

خط الوسط: مورو ساليف، ناصر ناصر وإسلام عبد النعيم.

الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي وجوب مابولولو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو خليل، محمد صالح، مصطفى إبراهيم، السيد سالم، عبد الغني محمد، محمد محمود، أحمد عيد، محمود عبد العزيز وأحمد حامدين.