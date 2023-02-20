طوارئ في القطاع السياحي لإنهاء إجراءات رحلات عمرة الذروة لشهر شعبان

استمرار الخطة التشغيلية بالنظام المفتوح.. وعمرة شعبان تبدأ من 30 ألف جنيه

أعلن القطاع السياحى الرسمى المتمثل فى وزارة السياحة والآثار، والخاص المتمثل فى غرفة شركات السياحة، الطوارئ استعدادا لإنهاء إجراءات رحلات العمرة لموسم الذروة التى تبدأ اليوم مع حلول شهر شعبان، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتشير المؤشرات إلى أن أسعار برامج رحلات العمرة خلال موسم الذروة ستشهد ارتفاعا فى الأسعار، بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران والغرف الفندقية بالمملكة العربية السعودية بالقياس بأسعار البرامج التى وضعتها شركات السياحة بسبب استمرار ارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه.

واستقرت وزارة السياحة والآثار على استمرار الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر شعبان بنفس النظام المفتوح المتبع منذ بداية انطلاق الموسم فى أكتوبر الماضى.

وانتهت غالبية شركات السياحة، من تسويق برامج العمرة الخاصة بها خلال شهرى شعبان ورمضان، رغم الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

ووضعت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة بنودا فى برامج العمرة تتيح لها زيادة سعر البرنامج حال زيادة أسعار تذاكر الطيران عن الأسعار الاسترشادية التى تم تسعير البرنامج على أساسها.

وقال الدكتور أحمد الديرى عضو غرفة شركات السياحة إن شركات السياحة استعدت تماما لإنهاء إجراءات رحلات العمرة لموسم الذروة التى تبدأ اليوم مع حلول شهر شعبان، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن غالبية شركات السياحة انتهت من تسويق برامج العمرة الخاصة بها خلال شهرى شعبان ورمضان بالرغم من الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة فضلا عن أسعار تذاكر الطيران.

وأضاف أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام أعلنت أسعار برامج رحلات موسم الذروة فى شهر شعبان، حيث حددت الغالبية العظمى من شركات السياحة، بداية سعر برنامج العمرة المستوى الاقتصادى الذى يبلغ مدته 15 يوما، بـ 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن برامج العمرة المستوى الاقتصادى التى سيتم تنظيمها خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان وتستمر لبضعة أيام من رمضان ستبدأ من 35 ألف جنيه.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلات شعبان ارتفعت بنحو 25% عما كانت عليه خلال شهر رجب الماضى، لافتا إلى أن أسعار الغرف الفندقية زادت خلال شعبان بذات الزيادة التى طرأت على سعر تذاكر الطيران، وستشهد زيادات أخرى خلال شهر رمضان المبارك.

وتراوحت أسعار العمرة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 ويناير وفبراير من العام الحالى، ما بين 25 و28 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى يبلغ مدتها 15 يوما، لكن مع بداية عمرة شهر شعبان من العام الهجرى الجارى 1444، ستبدأ أسعار البرامج من 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى تبلغ مدتها أسبوعين.