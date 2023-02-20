مصادر بالناتو: أوكرانيا دعت إلى استخدام ذخائر عنقودية العام الماضي

أكدت مصادر من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن أوكرانيا طلبت لأول مرة من الشركاء الغربيين تزويدها بالذخائر العنقودية العام الماضي.

وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية ناقشت بعد ذلك طلب تزويدها بالذخيرة المثيرة للجدل، مشيرة إلى أنه حتى الآن، من الواضح أنه لم يكن هناك قرار بذلك.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من طلب أوليكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الحكومة الأوكرانية، من القادة الغربيين في مؤتمر ميونخ للأمن مطلع الأسبوع، تزويد قوات بلاده المسلحة بالذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.

يشار إلى أن هناك تحفظات كبيرة على مثل هذه الخطوة في دول مثل ألمانيا الموقعة على معاهدة حظر الذخائر العنقودية.

ويعني هذا أن الحكومة الألمانية غير راغبة أيضا في السماح لإستونيا بتقديم ذخائر عنقودية صنعت أصلا في ألمانيا إلى أوكرانيا.