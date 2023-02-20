رئيس الجزائر يستقبل المبعوث الخاص لأمير قطر

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي، مبعوثا خاصا، حاملا رسالة خطية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وقالت الرئاسة الجزائرية، إن اللقاء حضره عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، وعن الجانب القطري سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة.



وفي سياق متصل، استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، في وقت سابق اليوم الاثنين، الفريق ركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.



وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن أن الطرفين تطرقا إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.



وأشار ذات المصدر إلى أن شنقريحة، هنأ في كلمته الأشقاء القطريين على التنظيم المتميز لكأس العالم لكرة القدم، التي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن بلدهم، مذكرا بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الأخوية المتعددة الأشكال بين الجزائر وقطر.