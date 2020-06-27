وزير الخارجية الأمريكي: من مصلحة واشنطن تزويد تركيا بطائرات جديدة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إنه "من المصلحة الأمنية والوطنية" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث طائرات (إف-16) الحالية لتركيا وتزويدها بطائرات جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بالعاصمة أنقرة، اليوم الإثنين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأكد بلينكن، أن بلاده تدرك جيدا مخاوف تركيا المشروعة فيما يخص حدودها الجنوبية، كما تعهد أيضا بمواصلة العمل "معا عن كثب لمعالجة تلك المخاوف".

وفيما يخص صفقة طائرات (إف-16)، قال بلينكن إنه "من المصلحة الوطنية والأمنية"، لإدارة بايدن تحديث طائرات (إف-16) الحالية وتزويد تركيا بطائرات جديدة.

وبدوره، أكد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو أن أنقرة لا يمكنها شراء مقاتلات (إف-16) وفق شروط تقييدية.

وكان بلينكين قد التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة في وقت سابق من اليوم الإثنين، قبيل توجه الرئيس التركي إلى ولاية هطاي المنكوبة بسبب الزلزال المدمر.

وكان بلينكين التقى في وقت سابق أثناء زيارته للمنطقة الحدودية التركية السورية التي دمرها الزلزال، مع عمال إغاثة تابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء" السورية للدفاع المدني، التي تقوم بإحصاء الخسائر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

يذكر أن الزلازل التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية في السادس من الشهر الجاري قد أسفرت عن وفاة نحو 47 ألف شخص، وتضرر عشرات الآلاف من المنازل.