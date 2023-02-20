الرئاسة السورية: الأسد يجري زيارة عمل لسلطنة عمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الإثنين، أن الرئيس بشار الأسد أجرى زيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق.

ولم تتطرق الرئاسة السورية في بيانها لتفاصيل ومجريات الزيارة.

وتعد تلك الزيارة هي الأولي للرئيس السوري في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وعزى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الرئيس السوري بشار الأسد خلال محادثة هاتفية بضحايا الزلزال، معربا عن تضامن الشعب العماني مع الشعب السوري.

وبحسب بيان الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس بشار الأسد صباح اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان أعرب خلاله عن تضامنه والشعب العماني الشقيق مع الشعب السوري جراء كارثة الزلزال المدمر، موجها خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموما ولعائلات وذوي الضحايا خاصة، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل".

وأكد سلطان عمان أن بلاده ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.