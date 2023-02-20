قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك فائضا من الأرز عن الاستهلاك.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد: "الفلاح مظلوم ودايما بيقول هل من مزيد.. هو ثقافته كده.. مبقاش ينفع ندعم الفلاح أكتر من كده علشان منظلمش المستهلك".

وأوضح أن سعر طن الأرز الشعير ارتفع من سبعة آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وهو رقم غير مسبوق، معقبا: "منقدرش ندي الفلاح ياخد أكتر من كده".

وأشار إلى أن هناك شركات كانت قد اعترضت على منظومة الأرز وقررت بالخروج عنها، لكن مع إلغاء التسعيرة الجبرية سيتحقق الاستقرار.

ونوه بأنه بعد إلغاء التسعيرة الجبرية انخفض السعر بما يتراوح 200 و250 جنيها للطن من أرز الشعير، على الرغم من أن كثيرين توقعوا حدوث انفجار في الأسعار.

وشدد على أهمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حول استيراد كميات من الأرز، موضحا بأن الكميات المستوردة ستصل بدءا من شهر مارس المقبل.