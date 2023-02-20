هيئة تنشيط السياحة: مصر حققت معدلات نمو أكثر من 50% بقطاع السياحة

قال رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي إن الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم اعتبارا من أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي للعالم.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة في تصريحات خاصة لقناة " دي إم سي" مساء اليوم /الأحد/، إن تلك الأزمات كان لها أثر بشكل مباشر على السياحة القادمة إلى مصر ومنها الطيران ووقف العديد من الخطوط الجوية ما بين جميع دول العالم.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت في رفع أسعار الوقود بشكل كبير وهو ما أثر بالسلب على أسعار تذاكر الطيران وكل شىء وهو ما يحد من قدرة القطاع السياحي الدولي على النمو بالشكل الذي كان مرجو في عام 2019.

وأضاف أن مصر خلال العام 2022 استطاعت تحقيق معدلات نمو تقدر بأكثر من 50% مقارنة بعام 2021، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون العام الجاري عام انطلاق جديد للسياحة المصرية.



