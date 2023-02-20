رئيس الوطنية للإعلام: المنتدى السعودي للإعلام فرصة لتقريب وجهات النظر

قال رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين، إن احتضان الرياض للمنتدى السعودي للإعلام دلالة قوية على الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تقريب وجهات النظر والتنسيق والتعاون لتعزيز قدرات إعلامنا العربي، وفي إطار ما تشهده مدينة الرياض من تطورات إعلامية وثقافية كبيرة وهي دائمًا ملتقى الأشقاء العرب.

جاء ذلك خلال مشاركة حسين زين، بالمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية الذي يعقد تحت شعار (الإعلام في عالم يتشكل) وانطلقت فعالياته، اليوم الاثنين بمدينة الرياض، وتنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.

وأعرب حسين زين عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، قائلاً: "خالص التحية والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، هذا البلد العزيز علينا جميعًا بلدنا الثاني الذي تجمعه بمصر علاقات قوية تاريخية تمتد جذورها لعصور طويلة، وروابط الإخوة الوثيقة بين الشقيقتين مصر والسعودية".

وأكد أن مشاركته تأتي في إطار تعزيز وتنشيط التعاون بين الأشقاء في مختلف المجالات الإعلامية مع الدول المشاركة بالمنتدى وإجراء المناقشات للدفع قدمًا بالتعاون في مختلف المجالات الإعلامية، كما أن المنتدى يُعد فرصة حقيقة لتبادل الرؤى حول أخر المستجدات على الساحة الإعلامية وتنسيق الجهود لمجابهة التحديات التي تواجه إعلامنا العربي وسُبل مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها الإعلام الرقمي وصناعة الإعلام.

ويناقش المنتدى، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي وإثراء المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الإعلام والاتصال والتغيرات الكبيرة التي تشهدها صناعة الإعلام وسُبل تطوير وتجهيزات تلك الصناعة واستعراض التجارب الدولية الناجحة في صناعة الإعلام، ومناقشة دور التحول الرقمي في تعزيز التنافسية.