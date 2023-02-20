المنتدى الدولي لكنوز الإبداع يكرم الفنان الليبي محمد حسن في دورته الخامسة

أعلنت اللجنة العليا لمنتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع برئاسة المنتج الفني وليد الحسيني، أنه سيجري تكريم أيقونة الفن الليبي النجم الراحل "محمد حسن" خلال افتتاح المنتدى.

جاء ذلك بحضور نجله مصطفى محمد حسن، ويرافقه وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة سلوى أحمد عبدالله ومحمد بن إسماعيل من ليبيا، والدكتورة فاتيما رابح، المنسق العام للعلاقات الخارجية من دولة المغرب.

ويقام منتدى "مصر الدولي لكنوز الإبداع"، في دورته الخامسة، بمدينة شرم الشيخ على مدار 4 أيام خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجاري، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارات الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، بينهم 13 دولة عربية، وهم "مصر، السعودية، الأردن، سوريا، فلسطين، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الإمارات"، و 4 دول أجنبية هم "أمريكا، ايطاليا، فرنسا، هولندا".

وقالت المنتجة الفنية عبير السجيني، مدير عام المنتدى، إنه سيجري تكريم النجم الراحل "محمد حسن" خلال احتفالية كبرى على مسرح مدينة هوليوود الترفيهية، يحيها مجموعة من الفنانين من دولة ليبيا، ومن المقرر أن تتضمن فقرات غنائية من أهم أعمال الفنان الراحل.

وأوضحت مدير عام المنتدى، في تصريح اليوم الإثنين، أن المنتدى نجح في تلبية رغبات المواهب المتقدمة للحصول على فرصة الانضمام للمسابقات التي ينظمها المنتدى، والتي منها مسابقات "غنائية، شعرية، الحرف اليدوية والأزياء التراثية، الفن التشكيلي"، مؤكدة أن هذه الفعاليات لاقت إقبالا كبيرا من الموهوبين بهذه الدورة خاصة.

وأشارت إلى أنه جرى تأجيل تنظيم فعاليات المنتدى خلال الفترة السابقة نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تقييد الفعاليات والملتقيات الفنية والمجتمعية.

من جانبه قال أحمد مجدي، المنسق العام للمنتدى محافظة جنوب سيناء، إن الاستعدادات للمنتدى لاقت اهتماما كبيرا من العديد من الكيانات الإعلامية الكبيرة، واهتماما من كل الأنشطة السياحية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة المنتدى والتعاون على نجاحه، وذلك تقديراً لمسؤولية كل كيانات شرم الشيخ في إنجاح الفعاليات المحلية والعالمية التي يجري تنظيمها بالمدينة لتظل أيقونة السلام، ومركز لسياحة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.