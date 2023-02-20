شقيقة رئيس كوريا الشمالية تهدد بتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ ردا على الخطوات الأمريكية

هددت شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم يو جونغ، بتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ، ردا على الإجراءات الأمريكية، حيث نادرا ما تطلق بيونغ يانغ صواريخ.

وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب نائب رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري: "تم مؤخرا تنشيط حركة أسلحة الضربة الاستراتيجية للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".

ووفقا لها، فإن بيونغ يانغ "تأخذ في الحسبان بعناية تأثيرها على أمن" كوريا الشمالية وستتخذ "إجراءات جوابية مناسبة"، وأضافت أن "استخدام المحيط الهادئ كموقع اختبار خاص بنا، يعتمد على طبيعة تصرفات القوات الأمريكية".

وأكدت كيم يو جونغ، أن كوريا الشمالية لديها بالفعل التكنولوجيا اللازمة وستزيد من عدد الصواريخ.

يذكر أن آخر مرة حلق فيها صاروخ أطلقته كوريا الشمالية فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ في 4 أكتوبر من العام الماضي، قبل ذلك، أجرت بيونغ يانغ مثل هذه الاختبارات فقط في سبتمبر 2017.