محافظ أسوان يلتقي رؤساء وممثلي وفود 10 دول أجنبية للفنون الشعبية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برؤساء وممثلي وفود 10 دول أجنبية للفنون الشعبية بالأزياء الفلكلورية الخاصة بهم، والمشاركين في المهرجان، وهي فلسطين، والسودان، وسريلانكا، واليونان، وبولندا، والمكسيك، ورومانيا، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفاكيا، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، ورئيس المهرجان أحمد الشافعي، بالإضافة إلى نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان.

رحب اللواء أشرف عطية برؤساء وفود الفرق الدولية للفنون الشعبية، مثمناً مشاركتهم في هذا العرس الثقافي والفني الكبير، والمتمثل في الدورة العاشرة لمهرجان أسوان للثقافة والفنون، وهو ما يؤكد على أن الثقافة والفن هما أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة أمام التعرف على ثقافات وفنون وتراث الدول،؛ ليضفي أجواء من البهجة والسعادة والفرحة على المشاهدين لهذا الفن الراقي، سواء من المواطنين أو السائحين الزائرين لعروس المشاتي، وهو ما شاهدناه أثناء إطلاق إشارة البدء للديفيليه على صفحة نهر النيل الخالد.