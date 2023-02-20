سامح حسين يكشف كواليس شخصية رمزي في مسلسل راجل وست ستات

كشف الفنان سامح حسين كواليس شخصيته الشهيرة رمزي التي أداها في مسلسل راجل وست ستات حيث أكد أنه كاد أن يرفض الدور في البداية.

وأضاف في لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة:«على الرغم من نجاح الشخصية إلا إنني لم أكن مقتنعًا بها أو أحبها في البداية».

وتابع:«وما حدث أن الأستاذ أشرف عبدالباقى طلبنى وقال لى تعالى نعمل سيت كوم، وذهبت إليه وأنا غير مقتنع بموضوع السيت كوم وكان موضة جديدة وقتها».

وأردف:«بس أنا بحب الأستاذ أشرف جدًا وقولت ساعتها لا أنا لازم أقف بجواره حتى لو لم أقتنع، والحمد لله الدور نجح في الوطن العربى كله، لدرجة أنهم عملوا مسلسل كارتون على شخصية رمزى وقلدوا صوتى ومكنتش أنا» .

وتابع:«عرض على أجسد شخصية رمزى بمسلسل جديد وبشكل تاني ولكنني رفضت، وعملت مسلسل آخر بعنوان «عبودة ماركة مسجلة»، وكنت بقول للأستاذ أشرف أثناء تصوير راجل وست ستات عاوز أدلع اسم عادل يعنى كل ما تشتمنى في المشهد أقولك دولا حبيبى وعلقت مع الناس جدًا».

واختتم كلامه قائلًا: «والحقيقة عملى في المسرح فادنى كتير جداً كما أنني لم أستعجل على البطولة المطلقة وده رزق من ربنا ماقدرش أقوله لا».