حماس تدين سحب السلطة الفلسطينية مشروع قرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل

أدانت حركة حماس، مساء الأحد، ما قالت إنه "سحب" السلطة الفلسطينية مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي ضد البناء الاستيطاني الإسرائيلي.

واعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن خطوة السلطة الفلسطينية "سلوك خارج عن الإجماع الوطني"، مشيرا إلى أن السلطة "مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات إسرائيل، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني".

وأضاف قاسم أن "هذا السلوك من السلطة الفلسطينية يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض".

من جهتها، أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه "لا يجوز أبدا قبول الضغوط الأمريكية لسحب قرار إدانة الاستيطان الاستعماري من مجلس الأمن وذلك لن يدفع إسرائيل إلى إلغاء التوسع الاستيطاني أو قرارات محاكمها بهدم البيوت الفلسطينية".

وفي السياق، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن "القبول بالخديعة الأمريكية بوقف التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان يمس بمصداقية المسعى الفلسطيني الهادف لمحاصرة حكومة إسرائيل".

وتحدثت تقارير إعلامية أن دولة الإمارات الممثل العربي في مجلس الأمن أبلغت المجلس بأنها لن تدعو للتصويت غدا الاثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، عقب التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية فلسطينية بوساطة أمريكية.

وأوردت وسائل إعلام عبرية أن التفاهمات التي تم التوصل إليها تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس، وتشمل وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، مقابل تعليق مخططات التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه التقارير، علما أنها كانت قد أعلنت التوجه إلى مجلس الأمن لإدانة إسرائيل عقب قرارها الأخير بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وإقرار بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.