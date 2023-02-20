سكرتير شعبة الذهب: ضعف السيولة سبب تراجع الإقبال على الشراء

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السعر العالمي للذهب في شهر فبراير الجاري سجل انخفاضا عن شهر يناير الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "شروق الشمس" عبر شاشة "الشمس"، اليوم الاثنين، أن تراجع الإقبال على شراء الذهب كما هو ملاحظ في الوقت الحالي سببه ضعف السيولة.

وأوضح أن القوة الشرائية أصبحت ضعيفة للغاية تأثرا بالحالة الاقتصادية الراهنة، وبالتالي لا يملك المواطنون قدرة كبيرة على الشراء.

وأشار إلى أن طرح شهادات إدخار بعائد 25% ساهمت في سحب جزء كبير من السيولة المتاحة بين المواطنين وهو ما قلل من شراء الذهب.

ونوه بأنه في ظل تراجع حجم الشراء فليس من المستبعد أن تنخفض الأسعار لكن بشكل بسيط، لكنه شدد على أن مصر سوقا مفتوحة على الخارج، وبالتالي عندما ترتفع الأسعار بالخارج يقابلها ارتفاع مماثل بالداخل.