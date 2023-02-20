وزير خارجية إسبانيا: على استعداد لفعل أي شيء من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، إن حرب روسيا وأوكرانيا، تنتهي عندما يقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سحب كل القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وعودتها إلى مواقعها الرئيسية التي يجب ألا تغادرها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه كوزير خارجية لإسبانيا، على استعداد لفعل أي شيء من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا.

ونوه أن جميع دول العالم تعيش كابوسًا وتعاني من أزمة اقتصادية؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الحرب لها تداعيات كبيرة على العالم.

وأشار إلى أن السلام الذي تدعو له بلاده، يجب أن يكون مبنيًا قرارات الأمم المتحدة، وحق أوكرانيا في السيادة الكاملة على أراضيها المعترف بها دوليًا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن سوف تدعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا «بقدر ما يتطلب الأمر».

وجاءت تصريحات بايدن، خلال زيارة غير معلنة وتحمل دلالة رمزية لكييف.

وأضاف خلال كلمة، على هامش الزيارة التي تأتي قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان مخطئًا تمامًا، عندما اعتقد أن روسيا يمكن أن تصمد أمام أوكرانيا وحلفائها من دول الغرب.

واستطرد: «عندما شن بوتين غزوه قبل نحو عام، كان يعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم، كان يعتقد أنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئا».