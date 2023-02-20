ولكن الصدمة الكبرى كانت في الطابق الأرضي الذي يخصص عادة للمتاجر، فيقرر أصحابها إزالة أعمدة في هيكل العمارةمن أجل الحصول على مساحة تجارية أكبر. وهذا ما يجعل العمارات عرضة للسقوط، إذ تصبح كأشجار دون جذور تشدها إلى الأرض.

فالمهندس المعماري يصمم عمارة بكامل الشروط والمعايير المطلوبة، وبخصائص مقاومة الزلازل، ثم يأتي صاحب المحل التجاري في الطابق الأرضي ويزيل الأعمدة الأساسية، فهذه التصرفات تسببت في الكثير من المآسي، حسب المعماريين. ويعتقد الخبراء أن الالتزام بالضوابط والمعايير كان سيقلل من عدد الضحايا.

معزول ولكنه متشبث بالحكم

ونشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه، مارك غاليوتي، رصد فيه رأي الروس في الرئيس فلاديمير بوتين بعد مرور عام على اجتياح أوكرانيا.

يرى مارك أن بوتين لو ترك الحكم بعد فترته الرئاسية الثانية في 2008، لبقي في أذهان الناس أنه الرجل الذي أنقذ روسيا من الانهيار، وإن كان ذلك بأساليب وحشية في غالب الأحيان.

وبعدها أدار البلاد عن طريق وكيله دميتري مدفيديف، ثم عاد مرة أخرى إل الكرملين. ولو أنه تقاعد بعد فترته الثالثة في 2018 لترك روسيا في نزاع مع أوكرانيا والغرب، ولكنها بشبه حزيرة القرم. إلا أنه لم يقنع بذلك، ودخل في حرب مباشرة شاملة.

ويرى الكاتب أن أنصار بوتين السابقين بدأوا يدركون أن القيصر أصبح عاريا. فالتقنوقراط الذين اعتقدوا أنه منح لروسيا الاستقرار، يعانون اليوم من الأزمة، ومن أثر الحرب وعسكرة الاقتصاد.

فبوتين يطالبهم بالمعجزات وعندما لا ينجزونها فإنه يهينهم على الملأ. وأهم من ذلك فإن الصقور من القوميين الذين كانوا يؤمنون ببوتين إيمانا كبيرا، تسرب إليهم الشك، بسبب عدم الكفاءة والفساد والتردد في القرارات بشأن أوكرانيا. ويرى الكاتب أنهم قلة قليلة في جهاز الحكم ولكنهم الأخطر لأن بوتين يعتمد عليهم.

ولكن مع هذا حسب الكاتب، فإن بوتين قد يبقى في الحكم لفترة معينة، لأنه من الصعب زعزعة مثل هذه الأنظمة، على الأقل ما لم تجد أجهزة الأمن بديلا له. ويرى أنه من الخرافة الاعتقاد بأن أغلبية الروس يدعمون الحرب، بينما عشرات الآلاف مقبوض عليهم، أو تعرضوا للضرب والسجن لأنهم عبروا عن اعتراضهم.

ولكن مساعدة الغرب لأوكرانيا بالأسلحة والأموال، فإن بوتين يدعي أنه يواجه تحالفا عدوانيا يسعى إلى إهانة روسيا أو إسقاطها، وهذا ما يثير بعض النعرات القومية في البلاد. ولكنه خسب الكاتب ليس دعما لبوتين فهو يرتكز على غياب البديل.