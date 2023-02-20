في معجزة قد لا يصدقها عقل، قال رجل إنقاذ تركي، إن سيدة متوفاة أرشدت رجال الإنقاذ لمكان طفليها تحت الأنقاض.

وروى أحد رجال الإنقاذ الشباب، في فيديو، أنه كان يشارك مع المنقذين في هدم حائط مبنى لاستكشاف ما تحته واستخراج الضحايا، لكنهم فوجئوا بسيدة تهرول ناحيتهم وتصرخ طالبة عدم هدم الحائط خوفا على طفليها اللذان يقبعان خلفه، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مدنية كهرمان مرعش في جنوب تركيا.

وأكمل رجل الإنقاذ روايته، أن فريق الإنقاذ استجاب لطلب السيدة وظل يحفر بأدوات بدائية لعدم تعرض الطفلين للإيذاء، حتى وصلوا لهما، وأخرجوهما من تحت الأنقاض، ثم التفتوا خلفهم ليخبروا السيدة فلم يجدوها، فيما قال طفل 13 عاما، إن أمه متوفية قبل 4 سنوات".

وتأكدت "الشروق"، من صحة الحكي الذي ورد على لسان المنقذ التركي في الفيديو المنتشر له على نطاق واسع، حيث قال نصا: "كنا نعمل في جميع أنحاء بلدية كهرمان مرعش، وكنا نهدم جدارا فأتت امرأة، وصرخت قائلة توقفوا لدي طفلان خلف ذلك الجدار وتوسلت لنا لإنقاذهما".

وأضاف: "جاء أعضاء إدارة الكوارث والطوارئ واخترقنا الجدار في المكان الذي وصفته لنا السيدة، وأخرجنا طفليها، وبحثنا عنها لتوصيلهما إليها وصرخنا لقد أخرجنا أطفالك، لكن كانت الكلمة الوحيدة التي قالها الصبي البالغ من العمر 13 عامًا بعد خروجه من الحطام، أمي توفت منذ 4 سنوات في تلك اللحظة انهار الجميع وبدأوا يصلون".

وارتفعت أعداد ضحايا زلزال شرق المتوسط الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، في السادس من الشهر الجاري، إلى أكثر من 45 ألف قتيل، وقد تم انتشال عدد من الأحياء من تحت الأنقاض، وآخرهم رجل أربعيني قضى 278 ساعة تحت أنقاض منزله، بينما تتراجع عمليات البحث عن ناجين.