قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن عقوبة جرائم النصب الإلكتروني لا تتناسب مع درجة الفعل الإجرامي ويتم التعامل في هذه القضايا وفق قاعدة عامة للتعامل مع الطرق الاحتيالية أيا كانت الوسيلة المستخدمة.



وأشار أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه مع ظهور الإنترنت وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي صدر قانون عام 2018 وبدأ العمل به في اغسطس 2018 وأصبحنا أمام واقع جديد متعلق بالجريمة الإلكترونية.



واستكمل: "فيما يتعلق بالنصب أيا كانت الطرق الاحتيالية سواء طرق حديثة أو غير حديثة هي نفس الأركان المادية لجريمة النصب والعقوبة الحبس أقصاه 3 سنوات حبس، ولابد أن نكون أمام تمايز على الأقل ونحدد فيما يتعلق بالقيمة المستولى عليها"، مطالبا بتعديل تشريعي للنصب الإلكتروني.