 وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بالمساعدات الإغاثية إلى سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بالمساعدات الإغاثية إلى سوريا

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 10:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 10:03 ص

وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بدولة سوريا.

صرح بذلك المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة،المصرية، العقيد أركان حرب غريب حافظ.


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