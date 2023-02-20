وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بالمساعدات الإغاثية إلى سوريا

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وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بدولة سوريا.
صرح بذلك المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة،المصرية، العقيد أركان حرب غريب حافظ.