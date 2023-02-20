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بولندا تسجل 2025 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة


نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 8:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 8:31 ص

 سجلت بولندا 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة مرتبطين بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و400 ألفا و52 وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و826.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 58 مليونا و22 ألفا و770 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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