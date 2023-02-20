لاعب هوكي الزمالك يكشف لـ «الشروق» حقيقة الحجز على البعثة في كينيا

كشف نور عزت لاعب فريق الزمالك للهوكي، حقيقة الأخبار المتداولة حول الحجز على بعثة الفريق الأبيض بمقر الإقامة في كينيا، خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا للهوكي.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق، إلى الحجز على بعثة فريق الزمالك للهوكي في أحد فنادق كينيا، وذلك بسبب عدم سداد الإدارة تكاليف إقامة البعثة خلال منافسات بطولة إفريقيا للهوكي.

وقال نور عزت لاعب الزمالك في تصريحات خاصة لـ «الشروق» : «كلام عارٍ تماما من الصحة، والبعثة ستعود إلى القاهرة فجر غدًا الثلاثاء».

وكان فريق الشرقية قد توج بلقب البطولة الإفريقية للهوكي، بعد فوزه على نظيره اكسشيكرز الغاني بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.