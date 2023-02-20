ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 41 ألفا و156 شخصا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل أسبوعين إلى 41 ألفًا و156 شخصًا.



وأفاد تلفزيون (تي آر تي وورلد) التركي، بأن حصيلة القتلى في سوريا ما زالت تقف عند 5 آلاف و814 شخصًا؛ ما يرفع إجمالي عدد القتلى في البلدين جراء الكارثة إلى قرابة 47 ألف شخص.



يشار إلى أن زلزالاً بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.