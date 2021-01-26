مستشارة وزيرة التضامن: 400 عارض من 20 محافظة يشاركون في معرض ديارنا

قالت شيرين عاصم مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن الدورة الـ65 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ستُقام على مساحة 2800 متر مربع.

وأضافت خلال مداخلة هتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر شاشة "الأولى"، مساء الأحد، أن هذه الدورة تُقام بمشاركة 400 عارض يمثلون 20 محافظة.

وأوضحت أنه سيتم عرض إكسسورات ومفروشات منزلية وإضاءة ونحاس وخيامية وخزف وأخشاب ومنتجات التطريز، مشيرة إلى مشاركة ضيوف من سوريا والسودان وإثيوبيا بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

وأفادت بأن الهدف من المعرض هو خلق فرص تسويق للمنتجات التي تُشتهر بها محافظات معينة، مؤكدة أن المنتج القائم على الحرفة التراثية تُضاف إليه لمحة عصرية بحيث يمكن استخدامها في الوقت الحالي.

وشددت على أهمية هذه الخطوة في خلق تمكين اقتصادي، موضحة أن العارض عندما يُشارك في أكثر من معرض يُكوِّن زئابن باستمرار.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تقام تحت شعار "مصر بتتكلم حِرَفِى".