محافظ سوهاج ومبعوثة أممية ورئيس القابضة للمياه يفتتحون مركز تدريب السلامة والصحة المهنية

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، ترافقه "ليزلي رد" مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والذي تم تأسيسه على أحدث النظم بتكلفة مليون و300 ألف جنيه لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتدريبهم على التعامل مع تسرب غاز الكلور، وكيفية الدخول للأماكن المغلقة، واستخدام إرشادات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على حياتهم، وتجنب مخاطر العمل، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع سوهاج.

كما افتتح المحافظ، ومرافقيه تطوير مقر الخط الساخن 125، الخاص باستقبال شكاوى العملاء، والذي تم تطويره لاستقبال جميع شكاوى المواطنين، وحلها في أسرع وقت ممكن، بمتوسط 150 ألف شكوى سنويا.

وتم إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها "أفايا"، وبرنامج قواعد البيانات CMS، وخطوط الاستقبال PRI، وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS ،وربط 11 فرعا للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسي.

وأوضح المهندس محمد صلاح، أن الخط الساخن يستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الرقم 125.

ومن المقرر أن يتم اليوم الإثنين، كذلك افتتاح مشروع صرف صحي قرية "الشوكا" بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 75 مليون جنيه، لخدمة 27 ألف نسمة من أهالي القرية، بالإضافة إلى افتتاح مركز خدمة العملاء بفرع شركة المياه بطما.